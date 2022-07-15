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Сегодня, 14:27

Обухов о смерти Козлова: «Он смотрел на футбол под другим взглядом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о смерти экс-игрока красно-белых Александра Козлова.

«Хочу принести соболезнования всем родным и семье Саши. Уйти в таком молодом возрасте — большая неожиданность. Это один из самых талантливых игроков, которых я видел. Наравне с Денисом Давыдовым. Думал, что он раскроется. Это очень нестандартные люди. Это проявляется на поле, в скорости принятия решений. Это люди, которые смотрели на футбол под другим взглядом. Они приносили изюминку в футбол», — сказал Обухов «СЭ».

Как стало известно «СЭ», у 29-летнего Козлова оторвался тромб. Он готовился к сезону с подмосковным клубом второй лиги «Зоркий».

Козлов является воспитанником «Спартака». Он провел за красно-белых 28 матчей, в которых забил один гол.

Александр Козлов
Владимир Обухов
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