Обухов о смерти Козлова: «Он смотрел на футбол под другим взглядом»
Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о смерти экс-игрока красно-белых Александра Козлова.
«Хочу принести соболезнования всем родным и семье Саши. Уйти в таком молодом возрасте — большая неожиданность. Это один из самых талантливых игроков, которых я видел. Наравне с Денисом Давыдовым. Думал, что он раскроется. Это очень нестандартные люди. Это проявляется на поле, в скорости принятия решений. Это люди, которые смотрели на футбол под другим взглядом. Они приносили изюминку в футбол», — сказал Обухов «СЭ».
Как стало известно «СЭ», у 29-летнего Козлова оторвался тромб. Он готовился к сезону с подмосковным клубом второй лиги «Зоркий».
Козлов является воспитанником «Спартака». Он провел за красно-белых 28 матчей, в которых забил один гол.
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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