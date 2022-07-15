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Сегодня, 14:25

Цорн: «Рекомендации Циннбауэра совпали с нашим взглядом»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал решение назначить главным тренером команды Йозефа Циннбауэра.

«Для нас качество превыше всего, это касается всех позиций. Когда мы искали тренера, Йозеф посмотрел два матча и дал свои рекомендации. Они совпали с нашим взглядом. Йозеф будет главным тренером, ответственность на нем», — сказал Цорн.

30 июня немецкий специалист Циннбауэр был назначен на должность главного тренера «Локомотива». Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды.

ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
Томас Цорн
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