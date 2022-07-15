Цорн: «Рекомендации Циннбауэра совпали с нашим взглядом»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал решение назначить главным тренером команды Йозефа Циннбауэра.

«Для нас качество превыше всего, это касается всех позиций. Когда мы искали тренера, Йозеф посмотрел два матча и дал свои рекомендации. Они совпали с нашим взглядом. Йозеф будет главным тренером, ответственность на нем», — сказал Цорн.

30 июня немецкий специалист Циннбауэр был назначен на должность главного тренера «Локомотива». Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды.