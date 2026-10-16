Калинская снялась с турниров в Нинбо и Токио

Российская теннисистка Анна Калинская не выступит на турнирах категории WTA 500 в Нинбо и Токио.

Имя 27-летней спортсменки больше не значится в списке участников соревнований.

3 октября Калинская из-за плохого самочувствия не доиграла матч против китаянки Циньвэнь Чжэн во втором круге турнира в Пекине, отказавшись от продолжения встречи при счете 7:6 (7:4), 4:6, 0:3. Позднее россиянка снялась с «тысячника» в Ухане.

Калинская занимает 21-е место в мировом рейтинге. Она является победительницей четырех турниров WTA в парном разряде.

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