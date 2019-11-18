Томас Цорн: «Хотел видеть в команде тренера, который не относится с предубеждением к России»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему выбрал Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.

— В России немцев уважают и рады видеть. Они ассоциируются с качественной работой. И появление немцев в команде было воспринято очень хорошо. Они стремятся принести пользу клубу, — цитирует Цорна Berliner Zeitung.

Тедеско был главным кандидатом на пост тренера. Я хотел видеть в команде тренера, который не относится с предубеждением к России и может взглянуть на все свежим взглядом. Мы стремимся снова играть в Европе. И Тедеско был впечатлен нашим проектом. Считаю, что он — подходящий человек для того, к чему мы стремимся.

Многие в Европе недооценивают уровень российской чемпионата. Это очень сильная лига. За последние 10 лет чемпионство выигрывали пять разных команд.

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