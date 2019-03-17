21:35 | Футбол — РПЛ

Только "Спартак" побеждал "Краснодар" чаще "Локомотива"

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"Локомотив" в десятый раз обыграл "Краснодар" (1:0) в чемпионате России и вышел на второе место в списке самых неудобных соперников "быков". Чаще железнодорожников краснодарцев побеждал только "Спартак" – 11 раз. (Кирилл Бурдаков)

Самые неудобные соперники для "Краснодара"

Соперник

И

В

Н

П

М

О

Спартак

16

3

2

11

21-31

11

Локомотив

16

5

1

10

18-26

16

Зенит

15

3

3

9

11-27

12

ЦСКА

15

4

5

6

14-20

17

Ахмат

17

10

1

6

25-18

31

Кр.Советов

13

3

6

4

17-14

15

Чемпионат России по футболу, РПЛ: турнирная таблица, календарь по датам, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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