Только "Спартак" побеждал "Краснодар" чаще "Локомотива"

"Локомотив" в десятый раз обыграл "Краснодар" (1:0) в чемпионате России и вышел на второе место в списке самых неудобных соперников "быков". Чаще железнодорожников краснодарцев побеждал только "Спартак" – 11 раз. (Кирилл Бурдаков)

Самые неудобные соперники для "Краснодара"

Соперник И В Н П М О Спартак 16 3 2 11 21-31 11 Локомотив 16 5 1 10 18-26 16 Зенит 15 3 3 9 11-27 12 ЦСКА 15 4 5 6 14-20 17 Ахмат 17 10 1 6 25-18 31 Кр.Советов 13 3 6 4 17-14 15

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