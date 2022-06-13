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Точилин — о Фомине: ««Фрайбург» может стать трамплином в топ-клуб»

Точилин прокомментировал слухи об интересе к Фомину со стороны «Фрайбурга»
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Бывший игрок «Динамо» Александр Точилин прокомментировал слухи о том, что «Фрайбург» проявляет интерес к полузащитнику Даниилу Фомину.

«Фрайбург» может стать трамплином в топ-клуб, поэтому это хороший вариант для Фомина. Особенно если учесть тот факт, что наши клубы в предстоящем сезоне не будут участвовать в еврокубках. Игры в топовом чемпионате, разумеется, пойдут на пользу любому футболисту. Я бы согласился на такое предложение. Что касается Фомина, то я не буду ему ничего советовать, у него своя голова на плечах», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Фомин забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач в 34 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tochilin-frajburg-mozhet-stat-tramplinom-v-top-klub-dlya-fomina/
Александр Точилин
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