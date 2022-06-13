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Гаджи Гаджиев считает, что Бердыев не возглавит «Динамо»

Виктория Кравченко
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Известный российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное приглашение Курбана Бердыева на пост главного тренера московского «Динамо».

«У «Динамо» есть хороший специалист, который работает в спортивным направлении — это Желько Бувач. У него есть взгляды на то, как должна развиваться команда, появилось много хорошей молодежи. Тот же Бувач приглашал Сандро Шварца, который провел с бело-голубыми хороший сезон. Уверен, что клуб и сейчас сможет сделать правильный выбор в вопросе нового главного тренера. Желько знает многих иностранных специалистов, особенно тех, кто работает в Германии. Курбана Бердыева он вряд ли знает, поэтому не думаю, что есть вероятность того, что этот тренер может оказаться в «Динамо». Но экс-тренер «Рубина» и «Ростова» соответствует уровню РПЛ, в этом у меня сомнений просто нет», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

«Динамо» на данный момент находится без главного тренера, так как после завершения сезона клуб покинул Сандро Шварц. По итогам сезона-2021/22 бело-голубые заняли третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-vryad-li-berdyiev-okazhetsya-v-dinamo-no-on-sootvetstvuet-urovnyu-rpl
ФК Динамо (Москва)
Гаджи Гаджиев
Курбан Бердыев
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
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