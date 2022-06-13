Гаджи Гаджиев считает, что Бердыев не возглавит «Динамо»

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное приглашение Курбана Бердыева на пост главного тренера московского «Динамо».

«У «Динамо» есть хороший специалист, который работает в спортивным направлении — это Желько Бувач. У него есть взгляды на то, как должна развиваться команда, появилось много хорошей молодежи. Тот же Бувач приглашал Сандро Шварца, который провел с бело-голубыми хороший сезон. Уверен, что клуб и сейчас сможет сделать правильный выбор в вопросе нового главного тренера. Желько знает многих иностранных специалистов, особенно тех, кто работает в Германии. Курбана Бердыева он вряд ли знает, поэтому не думаю, что есть вероятность того, что этот тренер может оказаться в «Динамо». Но экс-тренер «Рубина» и «Ростова» соответствует уровню РПЛ, в этом у меня сомнений просто нет», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

«Динамо» на данный момент находится без главного тренера, так как после завершения сезона клуб покинул Сандро Шварц. По итогам сезона-2021/22 бело-голубые заняли третье место в турнирной таблице РПЛ.