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Точилин покинет «Сочи» сегодня. И.о. главного тренера — Березовский

09:40
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По данным «СЭ», в среду «Сочи» расстанется с главным тренером Александром Точилиным. Сегодня утром он должен приехать в офис, чтобы решить контрактные вопросы.

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Исполняющим обязанности главного тренера будет Роман Березовский, который в качестве ассистента вошел в тренерский штаб летом. Скорее всего, 45-летний специалист будет руководить командой в ближайших трех турах — до зимней паузы.

А в декабре «Сочи» примет решение — продолжать сотрудничество с Березовским или подыскивать нового тренера.

Точилин вывел клуб из второго дивизиона (тогда он еще назывался «Динамо-СПб») в РПЛ, где в текущем сезоне «барсы» занимают последнее место. (Константин Алексеев)

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