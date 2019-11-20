По данным «СЭ», в среду «Сочи» расстанется с главным тренером Александром Точилиным. Сегодня утром он должен приехать в офис, чтобы решить контрактные вопросы.

Исполняющим обязанности главного тренера будет Роман Березовский, который в качестве ассистента вошел в тренерский штаб летом. Скорее всего, 45-летний специалист будет руководить командой в ближайших трех турах — до зимней паузы.

А в декабре «Сочи» примет решение — продолжать сотрудничество с Березовским или подыскивать нового тренера.

Точилин вывел клуб из второго дивизиона (тогда он еще назывался «Динамо-СПб») в РПЛ, где в текущем сезоне «барсы» занимают последнее место. (Константин Алексеев)

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