Точилин не видит фаворита в матче между «Динамо» и «Сочи»

Бывший главный тренер «Сочи» и экс-игрок «Динамо» Александр Точилин высказал мнение, что команды по силам равны и достойны друг друга.

«Для меня эти клубы небезразличны, поэтому за каждый буду переживать, — приводит ТАСС слова Точилина. — Меня не удивляет, что «Сочи» так хорошо выступает, потому что и предыдущий сезон команда уверено шла и также претендовала на попадание в тройку».

Бывший главный тренер южан отметил, что команда развивается поступательно и результаты также поступательные.

«Сочи» двигается вверх. В этом сезоне есть шанс занять второе место. Понятно, что это будет тяжело, потому что «Динамо» этот сезон также уверено играет, может быть, где-то концовку притормозило, но все приложат максимум усилий, чтобы добиться большего, чем на сегодняшний момент они могут иметь», — подчеркнул Точилин.

В субботу, 21 мая, «Динамо» и «Сочи» (начало в 17:00 мск) в матче заключительного, 30-го тура Тинькофф чемпионата России определят серебряного и бронзового призера сезона. У обеих команда по 53 очка, бело-голубые опережают сочинцев благодаря победе в первом круге.