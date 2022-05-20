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Сегодня, 15:38

Точилин не видит фаворита в матче между «Динамо» и «Сочи»

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Бывший главный тренер «Сочи» и экс-игрок «Динамо» Александр Точилин высказал мнение, что команды по силам равны и достойны друг друга.

«Для меня эти клубы небезразличны, поэтому за каждый буду переживать, — приводит ТАСС слова Точилина. — Меня не удивляет, что «Сочи» так хорошо выступает, потому что и предыдущий сезон команда уверено шла и также претендовала на попадание в тройку».

Бывший главный тренер южан отметил, что команда развивается поступательно и результаты также поступательные.

«Сочи» двигается вверх. В этом сезоне есть шанс занять второе место. Понятно, что это будет тяжело, потому что «Динамо» этот сезон также уверено играет, может быть, где-то концовку притормозило, но все приложат максимум усилий, чтобы добиться большего, чем на сегодняшний момент они могут иметь», — подчеркнул Точилин.

В субботу, 21 мая, «Динамо» и «Сочи» (начало в 17:00 мск) в матче заключительного, 30-го тура Тинькофф чемпионата России определят серебряного и бронзового призера сезона. У обеих команда по 53 очка, бело-голубые опережают сочинцев благодаря победе в первом круге.

Источник: ТАСС
Александр Точилин
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

 12
П
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Крылья Советов

 9
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Зенит

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Краснодар

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И К Ж
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 23 1 4
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