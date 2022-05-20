Комличенко: «Руководство «Ростова» выразило желание оставить меня после окончания аренды»

Комличенко заявил, что руководство «Ростова» хочет оставить его после окончания аренды

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко, права на которого принадлежат «Динамо», рассказал о своем будущем.

26-летний россиянин перешел в ростовский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/22.

«Хочу ли я остаться в «Ростове»? Посмотрим. После матча с ЦСКА решим. Я хочу выиграть у ЦСКА. Руководство «Ростова» выразило желание оставить меня после окончания аренды. Мой выкуп из «Динамо» возможен», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Ростов» состоится завтра, 21 мая. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени. Игра пройдет стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.