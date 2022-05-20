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Комличенко: «Руководство «Ростова» выразило желание оставить меня после окончания аренды»

Комличенко заявил, что руководство «Ростова» хочет оставить его после окончания аренды
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко, права на которого принадлежат «Динамо», рассказал о своем будущем.

26-летний россиянин перешел в ростовский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/22.

«Хочу ли я остаться в «Ростове»? Посмотрим. После матча с ЦСКА решим. Я хочу выиграть у ЦСКА. Руководство «Ростова» выразило желание оставить меня после окончания аренды. Мой выкуп из «Динамо» возможен», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Ростов» состоится завтра, 21 мая. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени. Игра пройдет стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-komlichenko-rukovodstvo-rostova-vy-razilo-zhelanie-ostavit-menya-posle-okonchaniya-arendy/
Николай Комличенко
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
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 - : -
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Рубин – Уфа
 - : -
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