Экс-тренер ЦСКА: «На данный момент замены Акинфееву нет»

Чанов считает, что в ЦСКА нет замены Акинфееву

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на новость о продлении контракта с голкипером Игорем Акинфеевым.

«ЦСКА принял отличное решение. Немного тянули и слишком долго подписывали. Это стоило бы сделать сразу. Его уровень и так виден. На данный момент замены Акинфееву нет. Здесь уже ничего доказывать не надо. Я очень рад за Игоря и за клуб, который принял верное решение. Слава Богу, что все свершилось», — приводит слова Чанова Sport24.

Ранее стало известно, что ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым до конца сезона-2023/24.

36-летний голкипер является воспитанником ЦСКА. На его счету 704 матча за армейцев.