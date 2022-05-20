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Экс-тренер ЦСКА: «На данный момент замены Акинфееву нет»

Чанов считает, что в ЦСКА нет замены Акинфееву
Галина Глазко
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Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на новость о продлении контракта с голкипером Игорем Акинфеевым.

«ЦСКА принял отличное решение. Немного тянули и слишком долго подписывали. Это стоило бы сделать сразу. Его уровень и так виден. На данный момент замены Акинфееву нет. Здесь уже ничего доказывать не надо. Я очень рад за Игоря и за клуб, который принял верное решение. Слава Богу, что все свершилось», — приводит слова Чанова Sport24.

Ранее стало известно, что ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым до конца сезона-2023/24.

36-летний голкипер является воспитанником ЦСКА. На его счету 704 матча за армейцев.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-20-eks-trener-tsska-chanov-akinfeyeva-slishkom-dolgo-podpisyvali-yego-uroven-i-tak-viden-zameny-yemu-net
Игорь Акинфеев
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