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Точилин допускает, что уже завтра его могут уволить из «Сочи»

Алина Савинова
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Александр Точилин высказался о своем назначении на пост главного тренера «Сочи». Он не исключает, что уже завтра его могут уволить.

— Хохлов после матча со «Спартаком» два часа общался с руководством. Как вы узнали, что смените его на посту?

— Дмитрий Валерьевич приехал на базу и сообщил, — приводит «РБ Спорт» слова Точилина.

— Вам сказали, что вы полноценный главный тренер? Или же временно занимаете должность, пока идут поиски нового тренера?

— Мне сказали: «Приступай к работе». Без всяких формулировок, которые вы назвали. Можно быть и не временным тренером, но жизнь такая, что все мы временные.

— Допускаете, что завтра скажут: «Вы больше не тренер «Сочи»?

— Конечно, допускаю. Могут. Все может быть.

17 сентября Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи». Его место занял Точилин, который уже возглавлял команду в сезонах-2018/19 и 2019/20 и работал в тренерском штабе Хохлова.

После 8 туров «Сочи» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре команда уступила «Спартаку» со счетом 0:1. 23 «Сочи» на выезде сыграет против «Крыльев Советов». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tochilin-zavtra-mne-mogut-skazat-vy-bol-she-ne-trener/
Александр Точилин
Дмитрий Хохлов
Футбол
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
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Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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