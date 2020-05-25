Известный в прошлом полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, сейчас тренирующий узбекский «Навбахор», поделился мнением о решении «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Его заменит Марко Николич.

— «Локомотив» удивил, — цитирует Канчельскиса Rusfootball. — Но он всегда удивляет. То Смородская чудила прилично, то Кикнадзе чудит прилично. Когда люди не из футбола в клуб приходят, сложно с ними что-то обсуждать. Думаю, что без Семина у «Локомотива» будут серьезные проблемы. Я не понимаю руководителей: команда проигрывает — плохо, выигрывает — плохо. Чего они хотят вообще? Какой курс? Какая политика? Такой бред вообще несут. Откуда вообще в нашем футболе берутся проходимцы? А в половине клубов России такие работают.

— «Локомотив» без Семина потеряет позиции в турнирной таблице?

— Осталось восемь туров, и, возможно, на том, что было заложено Юрием Павловичем, они еще смогут выехать, но потом, думаю, проблемы будут большие.