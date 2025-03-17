Футбол
17 марта, 19:50

Титов: «Если попадешь под такого Умярова — мало не покажется! Поражает его прогресс»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» высоко оценил игру полузащитника красно-белых Наиля Умярова в матче с «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

— Глушенков растворился на поле?

— Это прежде всего заслуга хозяев. Очень плотная игра со стороны красно-белых. И если ты попадаешь под такого Умярова — мало не покажется. Всем уже понятно, насколько Наиль эффективен в отборе. Мне, например, ясно, почему в старте выходит именно Умяров, а не, скажем, Пруцев.

Но тут нужно предостеречь команду. Следующий матч — с «Ахматом» — самый опасный. Вот после таких ярких побед порой ты допускаешь осечку. У меня в карьере были подобные случаи. После успешной игры в Лиге чемпионов мы возвращались домой выжатые как лимон, и нас обыгрывали аутсайдеры. Уверен, тренерский штаб и сами футболисты понимают всю меру ответственности.

— Чей прогресс из игроков «Спартака» при Станковиче вас поразил?

— Назову Умярова. Уверен, тренеры с ним очень качественно поработали и в тактическом плане, и в ментальном. Физически-то он всегда был крепким, а вот в других важнейших компонентах однозначно прибавил. Парень стал играть в тот футбол, который приветствуется в «Спартаке». Принимает мяч вполоборота, чтобы можно было сразу играть на атаку. И у него сейчас 8 из 10 пасов — вперед, футболистам, которые с мячом на «ты». Тому же Барко, который против «Зенита», возможно, выдал свой лучший матч за «Спартак». Мастер! — сказал Титов «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

Полностью интервью Егора Титова читайте на сайте «СЭ».

Егор Титов
Наиль Умяров
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
  • zg

    Прогресс?!По мне сейчас он худо бедно вернулся на свой уровень до травмы!Надеюсь,дальше будет лучше!

    17.03.2025

  • Gordon

    Глаза разуй

    17.03.2025

  • Gordon

    Факт! Несколько месяцев мы вообще понять не могли, нахрен он нужен. А теперь реально незаменимый.

    17.03.2025

  • lvb

    Титов ". И у него(Умярова) сейчас 8 из 10 пасов — вперед"(с) Интересно, Егорка тот же матч смотрел что и я?) Умяров в этом матче фактическм играл оборонительного опорника, причем удачно. Однако от игрока этого амплуа не требуется креатива. Отнял, отдал ближнему... Никогда в футболе даже опорник бокс ту бокс или креативный опорник не отдают 8 пасов из 10 вперед, их задача-сохранить мяч или отдать его на фланг. Креатив это прерогатива плеймейкера, "десятки", например Гаврилова или Алекса. Влияние Аленичева на Егорку велико, тот же бред несет). А пора бы пойти хотя бы поработать,тренером)

    17.03.2025

  • suomi257

    кто такой Умяров???…что Титов совсем с ума выжил?!?!?!

    17.03.2025

    • Титов: «Луис Энрике напоминает Малкома. Такая же «клюшка». Удар — гол»

    Титов: «Станкович не усадил Денисова в запас, поверил в него. И парень отпахал в матче с «Зенитом»
