17 марта, 20:00

Титов: «Станкович не усадил Денисова в запас, поверил в него. И парень отпахал в матче с «Зенитом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» похвалил главного тренера красно-белых Деяна Станковича за стабилизацию состава команды.

— Многие критиковали Маркиньоса, когда он только появился в «Спартаке». А сейчас бразилец создает проблемы любому сопернику на своем фланге.

— Адаптацию никто не отменял. Российский чемпионат — очень сложный. Поэтому надо иностранцу давать определенное время. Ну и стоит сказать еще об одной заслуге Станковича. Стабильность состава. Нет шараханий, Деян определился с обоймой. Ведь казалось, что после ошибки Денисова в матче с «Рубином его поменяют. А Станкович показал: он по-прежнему верит в защитника. И парень вышел против «Зенита», отпахал, отработал на совесть. Вот что значит тренерское доверие.

Маркиньосу дали время, поддерживали. И вот вам результат. Игрок, что называется, творит добро, — сказал Титов «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

Полностью интервью Егора Титова читайте на сайте «СЭ».

Деян Станкович
Егор Титов
Маркиньос (Жозе Маркос Коста Мартинс)
  • Dim711

    Маркиньос в первых играх выглядел полным недоразумением, было абсолютно не понятно за что его Станкович позвал в Москву.

    18.03.2025

  • zg

    Согласен!Но главное,не напортачил!)

    18.03.2025

  • Вася Васильев

    вон какие лбы в бомжарне и он выдержал, молотчик

    18.03.2025

  • zg

    Лимит не так страшен,а рост...Бегать быстрее точно не станет,хотя в первом круге чутка в этом плане,казалось добавил!)

    18.03.2025

  • zg

    Если при его "талантах" еще и не пахать,то лучше вообще завязывать!)

    18.03.2025

  • ANTI BOMG

    Ну, во-первых, менять Денисова не на кого, а во-вторых, это главное - так играть надо постоянно. Стабильность - признак мастерства.

    18.03.2025

  • Вася Васильев

    гений Станки сработал.

    18.03.2025

  • Вася Васильев

    у нас лимит вообщет, да и роста никто не отменял

    18.03.2025

  • Sama_Dobrota

    Но с зенитом парень отпахал, надо признать

    18.03.2025

  • merniloskut

    Главное, что есть команда!

    18.03.2025

  • Российский чемпионат — очень сложный ============ сложнее только чемпионат мира

    17.03.2025

  • zg

    Ох,блин...Я б Денисова держал ТОЛЬКО на подмену!Медленноват,как вообще,так и футбольным умом...

    17.03.2025

  • ANTI BOMG

    Слава Богу, что дельфин не дзюбинья!

    17.03.2025

