Титов: «Станкович не усадил Денисова в запас, поверил в него. И парень отпахал в матче с «Зенитом»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» похвалил главного тренера красно-белых Деяна Станковича за стабилизацию состава команды.

— Многие критиковали Маркиньоса, когда он только появился в «Спартаке». А сейчас бразилец создает проблемы любому сопернику на своем фланге.

— Адаптацию никто не отменял. Российский чемпионат — очень сложный. Поэтому надо иностранцу давать определенное время. Ну и стоит сказать еще об одной заслуге Станковича. Стабильность состава. Нет шараханий, Деян определился с обоймой. Ведь казалось, что после ошибки Денисова в матче с «Рубином его поменяют. А Станкович показал: он по-прежнему верит в защитника. И парень вышел против «Зенита», отпахал, отработал на совесть. Вот что значит тренерское доверие.

Маркиньосу дали время, поддерживали. И вот вам результат. Игрок, что называется, творит добро, — сказал Титов «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

