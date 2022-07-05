«Факел» заключил контракт с популярным в YouTube нападающим
«Факел» заключил контракт с нападающим Матвеем Ивахновым, сообщает пресс-служба клуба.
Форвард играл за команды из структур московских клубов «Динамо» и «Локомотив». Лучший бомбардир ЮФЛ-2020/21.
На профессиональном уровне он выступал за латвийский клуб «Супер Нова» и ФК «Красава», в сезоне-2021/22 футболист отыграл на уровне второго дивизиона 11 матчей и забил один мяч.
На счету игрока — три матча за юношескую сборную России.
Также Ивахнов пользуется большой популярностью, так как часто появлялся на различных YouTube-каналах и участвовал в съемках челленджей.
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|Сочи
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3
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Оренбург
|0
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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