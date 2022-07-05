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«Факел» заключил контракт с популярным в YouTube нападающим

Иван Шитик
Корреспондент
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«Факел» заключил контракт с нападающим Матвеем Ивахновым, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард играл за команды из структур московских клубов «Динамо» и «Локомотив». Лучший бомбардир ЮФЛ-2020/21.

На профессиональном уровне он выступал за латвийский клуб «Супер Нова» и ФК «Красава», в сезоне-2021/22 футболист отыграл на уровне второго дивизиона 11 матчей и забил один мяч.

На счету игрока — три матча за юношескую сборную России.

Также Ивахнов пользуется большой популярностью, так как часто появлялся на различных YouTube-каналах и участвовал в съемках челленджей.

ФК Факел (Воронеж)
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