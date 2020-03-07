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Тимур Шипшев: «Первый тайм не удался «Тамбову» ни в плане обороны, ни в плане атаки»

18:45
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Главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев после поражения от «Динамо» (0:1) в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России посетовал на не очень хорошую реализацию моментов. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

— Если говорить о первом тайме, то он нам не удался ни в плане обороны, ни в плане атаки, — сказал Шипшев. — Провели только две качественные контратаки. После перерыва пошла игра обоюдоострая. Но надо забивать. Не забивая, взять очки сложно. (Дмитрий Гирин)

Динамо — Тамбов

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