Ерохин отреагировал на информацию об уходе из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба. По данным «СЭ», в зимнее трансферное окно сине-бело-голубые попытаются расстаться с Ерохиным и хавбеком Алексеем Суторминым.

«Ничего не могу сказать. До меня такие слухи не доходили», — приводит «Спорт День за Днем» слова Ерохина.

Контракт Ерохина с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне 34-летний россиянин провел 18 матчей, на его счету 3 голевые передачи.

Всего за «Зенит» Ерохин провел 212 матчах, забил 36 голов и стал автором 17 результативных передач.