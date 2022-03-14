«Бакаев и сейчас мог бы уехать в Катар». Гурцкая о перспективах игрока «Спартака»

Гурцкая считает, что Бакаев мог бы и сейчас уехать в Катар

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о ситуации с легионерами в Российской Премьер-лиге.

«Пока не стабилизируется ситуация с конвертацией валюты, делать выводы о желании легионеров играть — сложно. Невозможно представить, что они готовы здесь играть за рубли. У нас в лиге каждый раз пытаются выдумать ненужные никому события. На 16 клубов не хватает российских футболистов. Мы сейчас повезём белорусов, армян, казахов. А поедут ли они сюда? У них есть еврокубки, которых у нас нет. В Казахстане зарплата, например, 15 тысяч долларов. По современному курсу — это нормальная зарплата в клубе топ-5 РПЛ. Не факт, что к нам поедут», — сказал Гурцкая YouTube-каналу «Вышли!».

Также агент поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Зелимхане Бакаеве.

«Бакаев и сейчас мог бы уехать в Катар, если есть такое желание. Если есть вопрос в деньгах, опять же. Бакаев мог бы спокойно найти команду в Эмиратах или Китае прямо сейчас. Но тем не менее центр футбола остается в Европе. Азия и Ближний Восток пока не готовы к такому», — добавил Гурцкая.

Напомним, что ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.