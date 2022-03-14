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Сегодня, 14:30

Гурцкая: «Не верю в потолок зарплат в РПЛ»

Гурцкая высказался о возможном потолке зарплат в РПЛ
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал «СЭ» возможном потолке зарплат в Тинькофф РПЛ.

«Не верю в потолок зарплат. Все равно будут богатые команды. И найдут способы для обхода потолка. Нужно срочно собирать клубы, объяснять ситуацию. Убирать полностью весь лимит. Подготовимся к будущему. Я плохо представляю, как клубы собираются набирать такое количество россиян. Сначала сделать это, а потом смотреть по ситуации. Все шаг за шагом. Я провёл бы короткий чемпионат лето-зима в один круг. А после возобновления сократил бы количество клубов до 10», — сказал Гурцкая YouTube-каналу «Вышли!».

Футбол
Тимур Гурцкая
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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29 тур
30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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