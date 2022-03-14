Гурцкая: «Не верю в потолок зарплат в РПЛ»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал «СЭ» возможном потолке зарплат в Тинькофф РПЛ.

«Не верю в потолок зарплат. Все равно будут богатые команды. И найдут способы для обхода потолка. Нужно срочно собирать клубы, объяснять ситуацию. Убирать полностью весь лимит. Подготовимся к будущему. Я плохо представляю, как клубы собираются набирать такое количество россиян. Сначала сделать это, а потом смотреть по ситуации. Все шаг за шагом. Я провёл бы короткий чемпионат лето-зима в один круг. А после возобновления сократил бы количество клубов до 10», — сказал Гурцкая YouTube-каналу «Вышли!».