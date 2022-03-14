Гурцкая: «Любое поражение «Спартака» всегда пытаются чем-то сторонним объяснить»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о поражении московского «Спартака» от «Краснодара» в матча 21-го тура Тинькофф РПЛ (1:2).

«Проигравшая команда использует любой повод, чтобы отвлечь внимание. Какой ВАР? У «Краснодара» уехали все легионеры! Любое поражение «Спартака» всегда пытаются чем-то сторонним объяснить.

«Краснодар» отпустил всех легионеров? Галицкий просто умный дядя. Он понимал, что у него очень сложные легионеры для сохранения. До конца года найти деньги можно было бы. Возможно, он решил все сделать так. Будет печально, если «Краснодар» закроется из-за этой истории. Хотя вчерашний матч показал, что там есть силы", — сказал Гурцкая YouTube-каналу «Вышли!».