Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:37

Гурцкая: «Любое поражение «Спартака» всегда пытаются чем-то сторонним объяснить»

Гурцкая отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о поражении московского «Спартака» от «Краснодара» в матча 21-го тура Тинькофф РПЛ (1:2).

«Проигравшая команда использует любой повод, чтобы отвлечь внимание. Какой ВАР? У «Краснодара» уехали все легионеры! Любое поражение «Спартака» всегда пытаются чем-то сторонним объяснить.

«Краснодар» отпустил всех легионеров? Галицкий просто умный дядя. Он понимал, что у него очень сложные легионеры для сохранения. До конца года найти деньги можно было бы. Возможно, он решил все сделать так. Будет печально, если «Краснодар» закроется из-за этой истории. Хотя вчерашний матч показал, что там есть силы", — сказал Гурцкая YouTube-каналу «Вышли!».

Тимур Гурцкая
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Из «Краснодара» ушли 9 лидеров и тренер, он 5 часов ехал до Минвод и не тренировался перед игрой. Нытье «Спартака» о судействе — постыдно!
«В России максимально может быть 10 команд». Тимур Гурцкая — возможном расширении РПЛ
«Ман Юнайтед» — «Атлетико»: Роналду снова выбьет Симеоне из Лиги чемпионов?
«Рубин» — «Ростов»: прогноз и ставки на матч РПЛ 14 марта 2022 года
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бакаев и сейчас мог бы уехать в Катар». Гурцкая о перспективах игрока «Спартака»

«Самое логичное решение будет, если он возьмет ЦСКА». Гурцкая — о новом клубе Абрамовича
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости