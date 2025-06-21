Тимощук о заявлении «Зенита» после чемпионства «Краснодара»: ««Жить по-новому? Будем соответствовать»
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил «СЭ» на вопрос о заявлении руководства сине-бело-голубых по случаю чемпионства «Краснодара».
24 мая «Зенит» опубликовал на своем официальном сайте текст, в котором поздравил «быков» с победой и заявил, что команда будет жить по-новому.
«Мы будем жить по-новому? Посмотрим, что это значит. Раз заявили, будем соответствовать», — сказал Тимощук «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.
В сезоне-2024/25 «Зенит» занял второе место в РПЛ с 66 очками. «Краснодар», который стал чемпионом, опередил сине-бело-голубых на 1 очко. До прошлого сезона «Зенит» выигрывал чемпионат России шесть раз подряд.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
9
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|0 : 0
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
Новости