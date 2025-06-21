Тимощук о заявлении «Зенита» после чемпионства «Краснодара»: ««Жить по-новому? Будем соответствовать»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил «СЭ» на вопрос о заявлении руководства сине-бело-голубых по случаю чемпионства «Краснодара».

24 мая «Зенит» опубликовал на своем официальном сайте текст, в котором поздравил «быков» с победой и заявил, что команда будет жить по-новому.

«Мы будем жить по-новому? Посмотрим, что это значит. Раз заявили, будем соответствовать», — сказал Тимощук «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

В сезоне-2024/25 «Зенит» занял второе место в РПЛ с 66 очками. «Краснодар», который стал чемпионом, опередил сине-бело-голубых на 1 очко. До прошлого сезона «Зенит» выигрывал чемпионат России шесть раз подряд.