Тимощук: «Тренерский штаб «Зенита» остается. Сделаем все, чтобы вернуть чемпионство в Санкт-Петербург»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в комментарии для «СЭ» поделился мнением об упущенном клубом из Санкт-Петербурга чемпионстве в прошедшем сезоне.

В сезоне-2024/25 «Зенит» занял второе место в РПЛ с 66 очками. «Краснодар», который стал чемпионом, опередил сине-бело-голубых на 1 очко.

«К сожалению, так сложилось. Мы расстроены. Стояли высокие задачи, мы понимали, что нужно исправлять ситуацию. Остается тренерский штаб, сохранили почти всех футболистов. Будем делать все возможное, чтобы вернуть чемпионство домой, в Санкт-Петербург», — сказал Тимощук «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

До прошлого сезона «Зенит» выигрывал чемпионат России шесть раз подряд.