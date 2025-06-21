Совладелец «Торпедо» Соболев попросил суд отпустить его под залог в размере 50 миллионов рублей

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что совладелец «Торпедо» Леонид Соболев просил суд отпустить его под залог в размере 50 миллионов рублей.

В субботу, 21 июня Мещанский суд Москвы отправил Соболева в СИЗО на два месяца. Функционер является подозреваемым по делу об оказании противоправного влияния на результаты матчей через судью, ему грозит до 7 лет заключения.

«Предлагали избрать меру пресечения в виде залога в размере 50 миллионов рублей», — приводит «РИА Новости» слова Добровинского.

Суд отклонил прошение о мере пресечения в виде залога.

Против Соболева и директора «Торпедо» Валерия Скородумова возбуждено дело об оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования. Обвинение предъявлено по трем эпизодам.

По данным следствия, руководители клуба вместе с соучастниками предлагали одному из судей матча с участием «Торпедо» более одного миллиона рублей за обеспечение победы команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Предполагается, что они пытались таким образом повлиять на результат как минимум трех матчей, на которых работал данный арбитр.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в таблице Первой лиги и добилось возвращения в РПЛ.