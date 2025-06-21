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Совладелец «Торпедо» Соболев попросил суд отпустить его под залог в размере 50 миллионов рублей

Леонид Соболев.
Фото ФК «Полтава»

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что совладелец «Торпедо» Леонид Соболев просил суд отпустить его под залог в размере 50 миллионов рублей.

В субботу, 21 июня Мещанский суд Москвы отправил Соболева в СИЗО на два месяца. Функционер является подозреваемым по делу об оказании противоправного влияния на результаты матчей через судью, ему грозит до 7 лет заключения.

«Предлагали избрать меру пресечения в виде залога в размере 50 миллионов рублей», — приводит «РИА Новости» слова Добровинского.

Суд отклонил прошение о мере пресечения в виде залога.

Против Соболева и директора «Торпедо» Валерия Скородумова возбуждено дело об оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования. Обвинение предъявлено по трем эпизодам.

По данным следствия, руководители клуба вместе с соучастниками предлагали одному из судей матча с участием «Торпедо» более одного миллиона рублей за обеспечение победы команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Предполагается, что они пытались таким образом повлиять на результат как минимум трех матчей, на которых работал данный арбитр.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в таблице Первой лиги и добилось возвращения в РПЛ.

Леонид Соболев.Руководителей «Торпедо» обвинили во взятке арбитру за три матча. Суд — 21 июня

Источник: РИА Новости
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РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Валерий Скородумов
Леонид Соболев
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Суд арестовал директора «Торпедо» Скородумова
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Максим Глушенков
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 9
Александр Соболев
Александр Соболев

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Зенит

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Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

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Рубин

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