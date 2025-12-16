Георгий Щенников объявил о завершении карьеры

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Георгий Щенников объявил о завершении карьеры.

«Теперь можно сказать наверняка: я завершил профессиональную карьеру. Вернуться в большой футбол после такой длительной паузы, будем честны, невозможно. Сейчас столько молодых ребят играют в РПЛ — красавчики! С теми же Матвеем Кисляком и Кириллом Глебовым у меня нет шансов тягаться», — цитирует Щенникова Sport24.

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев всю карьеру, начиная с 2008 года. Всего 34-летний защитник провел 367 матчей в составе московской команды, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.

Щенников является трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также в активе защитника 10 матчей за сборную России.