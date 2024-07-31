Тимофей Мозгов: «Я теперь фанат «Спартака»

Чемпион НБА, бронзовый призер Олимпиады-2012 Тимофей Мозгов поздравил «Спартак» с победой над «Динамо» (3:0) в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

38-летний баскетболист посетил встречу, которая прошла 31 июля на «Лукойл Арене». Пресс-служба клуба подарила Мозгову футболку команды.

«Ребята, привет! Вы большие молодцы, с победой вас. Я теперь фанат «Спартака». «Спартак», вперед!» — сказал Мозгов на видео в соцсетях красно-белых.