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Защитник «Локомотива» Ньямси: «По-французски в команде говорит только физиотерапевт»

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Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о целях на сезон и рассказал об адаптации в команде.

— Я хочу отдать клубу все лучшее, что у меня есть, на что я способен. Я уже чувствую себя более комфортно в клубе, в стране, потому что я уже начал понимать хоть что-то. Надеюсь, это мне поможет играть еще лучше. Значительно лучше знаю команду.

К сожалению, никто из одноклубников не говорит по-французски. Только физиотерапевт. Хотя некоторые знают парочку слов по-французски и, когда они произносят их, это бывает забавно, — сказал Ньямси Metaratings.ru.

Ньямси перешел в «Локомотив» из «Страсбура» в феврале 2024 года. На счету футболиста 12 матчей за московскую команду без результативных действий.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Жерзино Ньямси
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