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31 июля, 23:40

Голкипер «Ростова» Ханкич: «В городе пока был раза два-три»

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Голкипер «Ростова» Хидает Ханкич рассказал о своей адаптации в России.

— После моего перехода в «Ростов» большую часть времени я провел на клубной базе, потому что был период сборов. Поэтому пока особо не было времени на какие-то личные дела. В самом Ростове я уже успел побывать два-три раза. Могу сказать, что это отличный и большой город, в котором есть все, что нужно для жизни. Также удалось пройтись по побережью, красивое место.

Русские люди — очень хорошие, особенно по тому, что я уже увидел в «Ростове». Меня крайне тепло приняли, все пытаются помочь. Я чувствую себя отлично на новом месте, — сказал Ханкич Legalbet.

Ханкич перешёл в «Ростов» 25 июня 2024 года. В сезоне-2023/24 вратарь пропустил 21 мяч и 12 раз отыграл «на ноль» в 25 матчах за болгарский «Ботев».

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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