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Сегодня, 14:07

Тильман: «Приглашение Файзуллаева в ЦСКА пока окупается с лихвой»

Алина Савинова
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Спортивный менеджер Александр Тильман рассказал, что думает о новичке ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.

«Игроки такого телосложения, как Файзуллаев из ЦСКА, зачастую вызывают скепсис по поводу возможности успешного выступления в нашей лиге. Принято считать, что она требует физической мощи и атлетизма. А тут невысокий парень, несильно мощный, но при этом быстрый, координированный, техничный. Он совершенно не избегает борьбы, идет в единоборства, ищет их, несмотря на свои габариты, спокойно вступает в борьбу, и выигрывает ее. Стоит отметить смелость ЦСКА в подписании игрока такого профиля. Пока его приглашение за весьма скромную сумму для сегодняшнего рынка окупается с лихвой», — цитирует Тильмана Legalbet.

Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» в начале августа. Контракт 19-летнего вингера с армейцами рассчитан на три сезона с опцией продления еще на год.

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков за 10 туров.

Источник: https://legalbet.ru/news/tilman-transfer-fajzullaeva-v-tcska-poka-okupaetsya-s/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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