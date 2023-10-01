Тильман: «Приглашение Файзуллаева в ЦСКА пока окупается с лихвой»

Спортивный менеджер Александр Тильман рассказал, что думает о новичке ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.

«Игроки такого телосложения, как Файзуллаев из ЦСКА, зачастую вызывают скепсис по поводу возможности успешного выступления в нашей лиге. Принято считать, что она требует физической мощи и атлетизма. А тут невысокий парень, несильно мощный, но при этом быстрый, координированный, техничный. Он совершенно не избегает борьбы, идет в единоборства, ищет их, несмотря на свои габариты, спокойно вступает в борьбу, и выигрывает ее. Стоит отметить смелость ЦСКА в подписании игрока такого профиля. Пока его приглашение за весьма скромную сумму для сегодняшнего рынка окупается с лихвой», — цитирует Тильмана Legalbet.

Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» в начале августа. Контракт 19-летнего вингера с армейцами рассчитан на три сезона с опцией продления еще на год.

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков за 10 туров.