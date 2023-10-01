Агент: «Чистяков не играет сейчас в «Зените» не потому, что плохо тренируется»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о положении футболиста в петербургском клубе.

«У Чистякова была травма в начале сезона и, видимо, поэтому он в последних матчах не сыграл. Он не играет сейчас не потому, что плохо тренируется, а по определенным обстоятельствам. Сейчас Дима ждет своего шанса», — цитирует Талаева Metaratings.ru.

Чистяков выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне 29-летний защитник провел 2 матча за сине-бело-голубых в РПЛ и одну игру в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.

На данный момент «Зенит» идет на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков за 10 туров.