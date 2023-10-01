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Сегодня, 13:10

«Факел» — «Сочи»: стартовые составы команд

Руслан Минаев
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«Факел» и «Сочи» объявили стартовые составы команд перед матчем 10-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Воронеже и начнется в 14.00 мск.

«Факел»: Беленов, Черов, Мендель, Божин, Мастерной, Квеквескири (капитан), Якимов, Магаль, Альшин, Аппаев, Марков.

Запасные: Гудиев, Суслов, Брызгалов, Кудряшов, Поярков, Яколиш, Багамаев, Селе, Ивлев, Моцпан, Максимов, Долгов.

«Сочи»: Заболотный, Алвес, Юрганов, Литвинов, Макарчук, Нобоа (капитан), Батырев, Заика, Мигель, Мелкадзе, Крамарич.

Запасные: Гойло, Кашинцев, Маргасов, Мещанинов, Миладинович, Соломон, Ангбан, Бурмистров, Аносов, Юсупов, Игнатьев, Джорджевич.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
01 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Сочи

РПЛ
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
0
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«Факел» — «Сочи»: прямая трансляция матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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