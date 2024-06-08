Тикнизян поделился мнением о продлении контракта Галактионова с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал решение клуба продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«У нас с ним хорошее взаимопонимание. При этом тренере я сделал большой прогресс. Думаю, что это [его продление] всем пойдет на руку», — цитирует Тикнизяна Metaratings.ru.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла в РПЛ четвертое место.