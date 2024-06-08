Тикнизян: «Для меня прошедший сезон можно назвать качельным»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал свою игру в завершившемся сезоне.

«Для меня можно назвать сезон качельным. Первый круг отличался от второго. К сожалению, повреждение выбило меня из колеи. Но я очень рад за ребят, за коллектив, за команду. В концовке второго круга смогли собраться и занять четвертое место. Думаю, что при этом были все возможности занять место еще выше», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

«Локомотив» финишировал на четвертом месте в таблице РПЛ, уступив победителю сезона «Зениту» четыре очка.

Тикнизян провел 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых ему удалось забить девять мячей и отдать шесть голевых передач. Контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.