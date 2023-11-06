Посол Чили в России рассказал, почему болеет за ЦСКА

Чрезвычайный и полномочный посол Чили в России Эдуардо Рауль Эскобар Марин рассказал «СЭ» о жизни в России.

«Находиться в Москве — невероятный опыт! Очень рад этому. Я болею за ЦСКА, потому что живу в Москве, и здесь играют двое чилийцев. Плюс в «Балтике» есть еще два представителя Чили. Они хорошие игроки», — сказал Эскобар Марин «СЭ».

ЦСКА после 14 туров набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ.