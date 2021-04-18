Камилов рассказал, что изменилось в «Уфе» после прихода Стукалова
Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов после победы над «Спартаком» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (3:0) рассказал, что изменилось в команде после прихода Алексея Стукалова.
Стукалов возглавил уфимский клуб 9 апреля.
— Мое поздравление «Спартака» с 99-летием? Ничего личного. «Спартак» — великая команда, но сегодня «Уфе» победа была нужнее, — заявил «СЭ» Камилов. — Мой дубль? Пару раз сбегал в атаку, партнеры создали моменты, реализовал.
— Что изменилось с приходом Стукалова?
— Наверное, отношение улучшилось. Психологически стало намного легче, груз немного спал.
«Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице после 26 туров.
(Севастиан Терлецкий)
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