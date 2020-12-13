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Тихонов — о конфликте Жоазиньо с Хинкелем: «Это перебор»

21:45
Андрей Тихонов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Тихонов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об инциденте, который произошел после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0).

— Я считаю, что это перебор, — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ». — Если честно, мне кажется, что с обеих сторон что-то не договаривают. Что Тедеско сказали? Убирайся домой? Тренеры часто между собой спорят.

Другой вопрос, что случилось в подтрибунном помещении. Почему Жоаузинью пошел разговаривать с Хинкелем? Это неправильно. Футболисты не должны общаться с тренерами.

После игры главный тренер красно-белых Доменико Тедеско рассказал, что по окончании матча футболист «Сочи» ударил его помощника Андреаса Хинкеля. Также специалист отметил, что в перерыве встречи тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в его адрес с указанием на иную национальность специалиста.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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