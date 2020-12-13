Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об инциденте, который произошел после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0).

— Я считаю, что это перебор, — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ». — Если честно, мне кажется, что с обеих сторон что-то не договаривают. Что Тедеско сказали? Убирайся домой? Тренеры часто между собой спорят.

Другой вопрос, что случилось в подтрибунном помещении. Почему Жоаузинью пошел разговаривать с Хинкелем? Это неправильно. Футболисты не должны общаться с тренерами.

После игры главный тренер красно-белых Доменико Тедеско рассказал, что по окончании матча футболист «Сочи» ударил его помощника Андреаса Хинкеля. Также специалист отметил, что в перерыве встречи тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в его адрес с указанием на иную национальность специалиста.