Терюшков считает, что спортсмены могут физически не подойти под мобилизацию

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с корреспондентами «СЭ» рассказал, приходила ли ему повестка.

«Приходила ли мне повестка? На данном этапе, насколько я знаю, не приходила. Что если такое произойдет? Все мы мужики, все мы обязаны защищать нашу страну, родину, матерей и сестер. В этом нет ничего страшного. А если пришла повестка спортсмену и он подходит по всем критериям, военная учетная специальность востребованная, есть боевой опыт, есть служба в рядах вооруженных сил, то не вижу повода спортсмену не явиться на сборный пункт. Но так как у нас футболисты, и, в принципе, спортсмены, посвятили всю свою жизнь спорту, то, конечно, о боевом опыте могут говорить лишь единицы. Поэтому я думаю, что спортсмены сейчас физически могут не подойти. Если кто-то проявит желание пройти обучение, тогда да, а так, маловероятно», — сказал Терюшков «СЭ».

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.