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Тукманов считает, что назначение Талалаева станет для «Торпедо» удачным решением во всех смыслах

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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера московской команды.

«Оценю это назначение как удачное во всех смыслах. Это и для Андрея хорошее предложение, и для самого клуба. Это достойная кандидатура и правильное решение. Думаю, Андрей — тот тренер, который сможет это сделать. Я так же продолжаю считать, что «Торпедо», как бы помягче сказать, чтобы никого не обидеть, находится на том месте, которое заслуживает. Если Андрей сумеет спасти команду, то честь ему и хвала. Он попытается это сделать и ему хватит опыта, знания и авторитета. Но это возможно, если акционеры, клуб и команда будут единым коллективом, будут прислушиваться к мнению друг друга», — приводит слова Тукманова Legalbet.

Последним местом работы Талалаева был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://legalbet.ru/news/tukmanov-rasskazal-pri-kakih-obstoyatelstvah-talalaev/
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
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