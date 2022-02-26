«Сочи» — «Арсенал»: Ангбан забил дебютный гол в РПЛ

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан отличился в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала». Он открыл счет в начале второго тайма — 1:0.

Ивуариец выиграл силовой борьбу в штрафной площади туляков и протолкнул мяч в ворота соперника.

Для Ангбана этот гол стал дебютным в РПЛ.