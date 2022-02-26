«Сочи» — «Арсенал»: Ангбан забил дебютный гол в РПЛ
Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан отличился в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала». Он открыл счет в начале второго тайма — 1:0.
Ивуариец выиграл силовой борьбу в штрафной площади туляков и протолкнул мяч в ворота соперника.
Для Ангбана этот гол стал дебютным в РПЛ.
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|
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|18
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|1
|7
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|31
|
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|18
|9
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|6
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|30
|
5
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|5
|5
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|
6
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|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
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|
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
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|1
|0
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|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7
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