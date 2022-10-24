Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:08

Терюшков поддержал решение «Химок» вызвать священника для снятия проклятья с команды

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что клуб пригласил священника для того, чтобы снять проклятье с команды.

«Могу поаплодировать клубу! Молодцы! Я верующий человек, в этом нет ничего страшного, я поддерживаю это решение. «Химки» вызывали священника не для того, чтобы снять сглаз или избавиться от нечистых сил. Нужно было поддержать православный дух, мы очень бережно относимся к своей вере. Во все свои битвы мы идем с Богом», — сказал Терюшков корреспонденту «СЭ».

Безвыигрышная серия «Химок» после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера достигла 14 матчей во всех турнирах.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе девять очков.

ФК Химки
Роман Терюшков
16
11
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В шахматах появился свой трансгендер. Будет ли она побеждать всех женщин?
Валиева бросает вызов штабу Тутберидзе? Выступление Камилы — смелое и спорное
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
«Зенит» — «Сочи»: защитник Мещанинов получил прямую красную карточку
«Зенит» — «Сочи»: видео голов
«Зенит» — «Сочи»: Малком увеличил преимущество хозяев
Агент Кассьерры рассказал, что нападающий должен восстановиться к матчу против «Краснодара»
«Крылья Советов» будут оспаривать удаление Бейла в матче с «Уралом»
«Зенит» — «Сочи»: Сергеев забил курьезный гол на 2-й минуте встречи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» — «Крылья Советов»: Левников ошибочно не наказал гостей пенальти. Интересно, что скажет Карпин?

«Урал» — «Крылья Советов»: Глушенков сократил отставание самарцев
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 2 : 1
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 14 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости