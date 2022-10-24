«Урал» — «Крылья Советов»: Глушенков сократил отставание самарцев

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков забил гол в матче 14-го тура РПЛ против «Урала».

Во втором тайме он сократил отставание гостей в счете — 1:2.

Для Глушенкова этот гол стал пятым в нынешнем сезоне.