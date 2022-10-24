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Сегодня, 19:13

«Урал» — «Крылья Советов»: Глушенков сократил отставание самарцев

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков забил гол в матче 14-го тура РПЛ против «Урала».

Во втором тайме он сократил отставание гостей в счете — 1:2.

Для Глушенкова этот гол стал пятым в нынешнем сезоне.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
24 окт, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:1
Крылья Советов

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Максим Глушенков
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«Урал» — «Крылья Советов»: видео голов матча 14-го тура РПЛ
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
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 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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 0 : 2
22.10 16:30
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Локомотив – Динамо
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23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
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23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
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Урал – Кр. Советов
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Зенит – Сочи
 - : -
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