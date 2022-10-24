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Судейство

Сегодня, 19:07

«Урал» — «Крылья Советов»: Левников ошибочно не наказал гостей пенальти. Интересно, что скажет Карпин?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».
Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».
Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».
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На 56-й и 59-й минутах матча 14-го тура чемпионата России «Урал» — «Крылья Советов» арбитр Кирилл Левников дважды неверно оценил действия самарца Александра Солдатенкова. Тот в своей штрафной площади ударил рукой в лицо Лео Гогличидзе.

Сначала судья не остановил игру и не назначил 11-метровый удар. А затем после вмешательства видеоассистентов Владимира Москалева и Дмитрия Чельцова и просмотра видеозаписи не изменил свое первоначальное решение.

Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».
Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».

Наши судьи отличаются непоследовательностью и несоблюдением трактовок, данных департаментом судейства. Дело в том, что на 72-й минуте матча 3-го тура пути РПЛ Кубка России «Ахмат» — «Ростов» (3:1) арбитр Алексей Амелин после вмешательства видеоассистента Яна Бобровского наказал гостей 11-метровым ударом, с которого грозненцы сравняли счет.

Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».
Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».

Департамент судейства РФС поддержал решение рефери, который квалифицировал действия Данилы Прохина как фол. Ростовчанин случайно и несильно ударил рукой Ивана Олейникова. Прохин помимо пенальти был наказан предупреждением.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Кирилл Левников
9
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 2 : 1
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Зенит – Сочи
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Квинси Промес

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