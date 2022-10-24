«Урал» — «Крылья Советов»: Левников ошибочно не наказал гостей пенальти. Интересно, что скажет Карпин?

На 56-й и 59-й минутах матча 14-го тура чемпионата России «Урал» — «Крылья Советов» арбитр Кирилл Левников дважды неверно оценил действия самарца Александра Солдатенкова. Тот в своей штрафной площади ударил рукой в лицо Лео Гогличидзе.

Сначала судья не остановил игру и не назначил 11-метровый удар. А затем после вмешательства видеоассистентов Владимира Москалева и Дмитрия Чельцова и просмотра видеозаписи не изменил свое первоначальное решение.

Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».

Наши судьи отличаются непоследовательностью и несоблюдением трактовок, данных департаментом судейства. Дело в том, что на 72-й минуте матча 3-го тура пути РПЛ Кубка России «Ахмат» — «Ростов» (3:1) арбитр Алексей Амелин после вмешательства видеоассистента Яна Бобровского наказал гостей 11-метровым ударом, с которого грозненцы сравняли счет.

Момент матча «Урал» — «Крылья Советов».

Департамент судейства РФС поддержал решение рефери, который квалифицировал действия Данилы Прохина как фол. Ростовчанин случайно и несильно ударил рукой Ивана Олейникова. Прохин помимо пенальти был наказан предупреждением.