Терехов: «Раз «Химки» подписали Джикию, значит возлагают на него надежды»

Защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал об адаптации Георгия Джикия в подмосковном клубе.

«Раз «Химки» подписали Джикию, значит возлагают на него надежды. Георгий влился в коллектив, все хорошо», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

13 сентября «Химки» объявили о подписании 30-летнего россиянина. В нынешнем сезоне Джикия не провел ни одного матча.

Джикия выступал за «Спартак» с декабря 2016 года и покинул клуб по окончании сезона-2023/24.