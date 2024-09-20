Терехов: «Раз «Химки» подписали Джикию, значит возлагают на него надежды»
Защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал об адаптации Георгия Джикия в подмосковном клубе.
«Раз «Химки» подписали Джикию, значит возлагают на него надежды. Георгий влился в коллектив, все хорошо», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».
13 сентября «Химки» объявили о подписании 30-летнего россиянина. В нынешнем сезоне Джикия не провел ни одного матча.
Джикия выступал за «Спартак» с декабря 2016 года и покинул клуб по окончании сезона-2023/24.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|1
|3
|4
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|
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|1
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|
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|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
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|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Максим Глушенков
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|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|0
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|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1
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