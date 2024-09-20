Медведев — о Марио Фернандесе: «Мы надеялись, что после операции он сможет вернуться на профессиональный уровень»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об уходе защитника Марио Фернандеса.

«Мы надеялись, что после операции он сможет вернуться на профессиональный уровень. Он все для этого делал. И врачи. Марио работал в три раза больше, чем все остальные. У него была мечта вернуться на профессиональный уровень.

Мы были готовы продлить с ним контракт, но по медецинским показателям этого не произошло. Очень обидно, желаем ему здоровья. Надеюсь, что в ветеранских матчах он сможет принять участие", — сказал Медведев.

24 июля «Зенит» объявил об уходе 33-летнего Фернандеса. Бразильский защитник с российским паспортом пополнил состав сине-бело-голубых летом 2023 года и сыграл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Ранее Фернандес выступал за бразильские «Интернасьонал», «Гремио» и московский ЦСКА, вместе с которым выиграл три чемпионата России, один Кубок России и три Суперкубка страны.