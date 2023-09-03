Терехов назвал плюсом для РПЛ отъезд Захаряна и Сазонова

Защитник «Химок» Сергей Терехов поделился мнением о переходе футболистов «Динамо» Арсена Захаряна и Сабы Сазонова в европейские клубы.

«Это здорово для ребят — другой уровень футбола. Они почувствуют, что такое европейский футбол. Думаю, у них была цель уехать, и они к этому стремились. Для РПЛ это тоже огромный плюс. Такие отъезды показывают, что наш чемпионат конкурентоспособен, раз футболисты уезжают в ведущие чемпионаты», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Терехова.

21-летний Сазонов перешел из «Динамо» в «Торино». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2027 года. 20-летний Захарян стал игроком «Реал Сосьедада». Он заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.