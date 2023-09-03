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Сегодня, 14:36

Шикунов: «После матча с «Краснодаром» мне звонил Соболев, сказал, что он в ужасе»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о ситуации красно-белых. Он считает, что у главного тренера Гильермо Абаскаля не получается поставить игру команде.

«Мне после матча звонил Соболев. Сказал, что кошмар, без моментов, в ужасе. Руководство должно принять решение, что делать с Абаскалем. Все идет не так — это однозначно. У Абаскаля просто не получается. Начинают говорить, что у него команда впереди хорошо играет. Но как впереди? В футбол не играют только в нападении, защита и атака — это единое целое. Есть еще середина. Абаскаль не может выстроить игру, а учиться на «Спартаке» — это ужасно. Учиться надо на тех, у кого нет возможностей, а в «Спартаке» дикие возможности. Купили футболистов на 40 миллионов евро. Это мое мнение, а дальше пусть руководители решают. То, что Абаскаль не тянет — это однозначно», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова.

2 сентября «Спартак» уступил «Краснодару» со счетом 0:2. Красно-белые занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 очков. В 8-м туре «Спартак» встретится с «Сочи».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shikunov-mne-zvonil-sobolev-skazal-chto-on-v-uzhase/
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ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
Гильермо Абаскаль
4
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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