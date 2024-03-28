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Сегодня, 22:30

Терехин: «Динамо» может побороться за чемпионство РПЛ»

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Бывший игрок «Динамо» Олег Терехин оценил шансы московского клуба завоевать золотые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

«Конечно, «Динамо» может побороться за чемпионство. «Зенит», «Краснодар и «Динамо» идут рядом. У «Зенита» еще матчи на выезде с «Динамо» и «Краснодаром». Все еще возможно», — приводит слова Терехина «Газета.Ru».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 40 очков в 20 турах. «Краснодар» располагается на второй строчке, отставая от сине-бело-голубых на 1 очко. Тройку лучших замыкает «Динамо» (38).

29 марта московская команда сыграет дома с «Ростовом». Начало встречи — в 19.30 мск. Главным арбитром матча был назначен Павел Кукуян.

Источник: «Газета.Ru»
Олег Терехин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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