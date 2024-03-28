Мостовой считает «Спартак» фаворитом матча 22-го тура РПЛ с «Уралом»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче 22-го тура РПЛ между московским клубом и «Уралом».

«Конечно, фаворитом является «Спартак». Москвичи не очень хорошо играли с «Уралом» в последних матчах, но и «Урал» уже сколько не может выиграть, они уже находятся в опасной зоне. «Спартак» будет играть дома после большого перерыва. Конечно, они фавориты», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет 30 марта в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 19.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владимир Москалев.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Урал» располагается на 13-й строчке (19 очков).