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Мостовой считает «Спартак» фаворитом матча 22-го тура РПЛ с «Уралом»

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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче 22-го тура РПЛ между московским клубом и «Уралом».

«Конечно, фаворитом является «Спартак». Москвичи не очень хорошо играли с «Уралом» в последних матчах, но и «Урал» уже сколько не может выиграть, они уже находятся в опасной зоне. «Спартак» будет играть дома после большого перерыва. Конечно, они фавориты», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет 30 марта в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 19.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владимир Москалев.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Урал» располагается на 13-й строчке (19 очков).

Источник: «Газета.Ru»
Александр Мостовой
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
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 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
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Спартак – Урал
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