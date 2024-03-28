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28 марта, 22:45

Бушманов: «Вряд ли Черышев поможет «Спартаку»

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Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о возможном переходе Дениса Черышева в московский клуб.

«Давно не видел в игре Черышева, поэтому не могу сказать, готов ли он играть в РПЛ. У него на протяжении всей карьеры было много травм. Сейчас еще и возраст сказывается. Помог бы Денис «Спартаку»? У него есть определенный класс. Черышев много лет играл в Испании, но вряд ли он сейчас поможет «Спартаку», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

В четверг, 28 марта, стало известно, что Черышев покинет «Венецию» ближайшим летом на правах свободного агента. За итальянский клуб он провел 33 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

Ранее в своей карьере Черышев выступал за мадридский «Реал», «Валенсию», «Вильярреал» и «Севилью».

Источник: «РБ Спорт»
Денис Черышев
Евгений Бушманов
РПЛ
ФК Венеция
ФК Спартак (Москва)
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
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8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
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10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
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 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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