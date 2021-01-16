«Теперь Антоху верните!» Реакция соцсетей на трансфер Хендрикса в «Спартак»
Полузащитник Йоррит Хендрикс успешно прошел медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт со «Спартаком». В Instagram болельщики красно-белых по-разному отреагировали на подписание контракта с хавбеком.
Под новым постом «Спартака» в соцсетях они оставили следующие комментарии:
fcsm_yesterday: «Добро пожаловать! Поглядим!»
makkkkkk24s: «Добро Пожаловать! Надеюсь, сможет себя проявить в нашем чемпике! Поддержим».
mr.tihonenkoff: «Ну, дай бог, чтобы заиграл».
rozhdestvenskii.denis: «Добро пожаловать в красно-белую семью!»
zalivohin: «Кот в мешке».
romanostwald: «Этот тоже будет делать красиво, а в итоге лажать?»
tanyusha_090384: «Верните Промеса».
alex_sp12tv: «Нам нужно возвращение легенды! Где Промес!?»
trvisxx: «Теперь Антоху верните!»
В текущем сезоне 25-летний Хендрикс принял участие в 16 матчах ПСВ и не отметился результативными действиями.
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