«Теперь Антоху верните!» Реакция соцсетей на трансфер Хендрикса в «Спартак»

Полузащитник Йоррит Хендрикс успешно прошел медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт со «Спартаком». В Instagram болельщики красно-белых по-разному отреагировали на подписание контракта с хавбеком.

Под новым постом «Спартака» в соцсетях они оставили следующие комментарии:

fcsm_yesterday: «Добро пожаловать! Поглядим!»

makkkkkk24s: «Добро Пожаловать! Надеюсь, сможет себя проявить в нашем чемпике! Поддержим».

mr.tihonenkoff: «Ну, дай бог, чтобы заиграл».

rozhdestvenskii.denis: «Добро пожаловать в красно-белую семью!»

zalivohin: «Кот в мешке».

romanostwald: «Этот тоже будет делать красиво, а в итоге лажать?»

tanyusha_090384: «Верните Промеса».

alex_sp12tv: «Нам нужно возвращение легенды! Где Промес!?»

trvisxx: «Теперь Антоху верните!»

В текущем сезоне 25-летний Хендрикс принял участие в 16 матчах ПСВ и не отметился результативными действиями.

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